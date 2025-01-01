Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Emily Atef
Awards
Awards and nominations of Emily Atef
Emily Atef
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Emily Atef
Cannes Film Festival 2022
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Critics Week Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Eurimages Co-Production Development Award
Winner
Eurimages Co-Production Development Award
Winner
Eurimages Co-Production Development Award
Winner
Berlin International Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree