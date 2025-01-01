Menu
Awards and nominations of Emily Atef

Emily Atef
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Critics Week Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Eurimages Co-Production Development Award
Winner
Eurimages Co-Production Development Award
Winner
Eurimages Co-Production Development Award
Winner
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2018 Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
