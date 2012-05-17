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3.9
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Esli by da kaby
3.9
Esli by da kaby
, 2011
Esli by da kaby
Russia / Adventure, Comedy / 18+
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3.9
Esli by da kaby
Trailer 3
Trailer 3
Synopsis
Once in a lifetime, and a retired intelligence officer, respectable family man decided to go on "left". Imagine his shock when saw the girl that he was offered was his granddaughter. Varya that pimps do not want to let go of their hands.
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Cast
Andrey Merzlikin
Ignaty Akrachkov
Dmitriy Nagiev
Anna Antonova
Yola Sanko
Yuriy Belyaev
Pavel Belekhov
Pavel Maykov
Aleksey Kolgan
Valery Alekseyevich Afanasyev
Dmitri Donskov-Moskva
Sergey Frolov
Director
Oleg Osipov
Writer
Olga Knyazeva
,
Oleg Osipov
Composer
Anna Syomina
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2011
World premiere
17 May 2012
Release date
17 May 2012
Russia
Парадиз
17 May 2012
Belarus
17 May 2012
Kazakhstan
17 May 2012
Ukraine
Production
Lean-M
Also known as
Esli by da kaby, Если бы да кабы
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Film rating
3.9
Rate
13
votes
2.5
IMDb
Place in the rating
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