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Poster of Esli by da kaby
3.9
Esli by da kaby - Trailer 3
Kinoafisha Films Esli by da kaby
3.9

Esli by da kaby

, 2011
Esli by da kaby
Russia / Adventure, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Esli by da kaby
3.9
Esli by da kaby - Trailer 3
Esli by da kaby  Trailer 3

Synopsis

Once in a lifetime, and a retired intelligence officer, respectable family man decided to go on "left". Imagine his shock when saw the girl that he was offered was his granddaughter. Varya that pimps do not want to let go of their hands.

Cast

Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Ignaty Akrachkov
Ignaty Akrachkov
Dmitriy Nagiev
Dmitriy Nagiev
Anna Antonova
Anna Antonova
Yola Sanko
Yola Sanko
Yuriy Belyaev
Yuriy Belyaev
Pavel Belekhov
Pavel Maykov
Pavel Maykov
Aleksey Kolgan
Aleksey Kolgan
Valery Alekseyevich Afanasyev
Valery Alekseyevich Afanasyev
Dmitri Donskov-Moskva
Sergey Frolov
Sergey Frolov
Director Oleg Osipov
Writer Olga Knyazeva, Oleg Osipov
Composer Anna Syomina
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 17 May 2012
Release date
17 May 2012 Russia Парадиз
17 May 2012 Belarus
17 May 2012 Kazakhstan
17 May 2012 Ukraine
Production Lean-M
Also known as
Esli by da kaby, Если бы да кабы

Film rating

3.9
Rate 13 votes
2.5 IMDb
Place in the rating
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