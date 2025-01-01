Menu
Awards
Awards and nominations of Henri-Georges Clouzot
Cannes Film Festival 1956
Jury Special Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1953
Grand Prize of the Festival
Winner
Cannes Film Festival 1949
Grand Prize of the Festival
Nominee
Venice Film Festival 1949
Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1947
Best Director
Winner
Grand International Award
Nominee
Berlin International Film Festival 1953
Golden Berlin Bear
Winner
