Kinoafisha Persons Benoît Delépine Awards

Benoît Delépine
Awards and nominations of Benoît Delépine
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
World Cinema - Dramatic
Winner
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004 Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
