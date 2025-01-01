Menu
Gustave Kervern
Awards and nominations of Gustave Kervern
Gustave Kervern
Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2014
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009
World Cinema - Dramatic
Winner
Berlin International Film Festival 2020
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Golden Berlin Bear
Nominee
