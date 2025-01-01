Меню
Персоны
Гюстав Керверн
Награды
Награды и номинации Гюстав Керверн
Gustave Kervern
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гюстав Керверн
Каннский кинофестиваль 2012
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Мировое кино – драматическое
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2020
Специальный приз жюри
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
