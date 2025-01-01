Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Émilie Dequenne Awards

Awards and nominations of Émilie Dequenne

Émilie Dequenne
Awards and nominations of Émilie Dequenne
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard - Best Actress
Winner
Cannes Film Festival 1999 Cannes Film Festival 1999
Best Actress
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more