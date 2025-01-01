Menu
Awards and nominations of Elio Germano

Elio Germano
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Best Actor
Winner
Berlin International Film Festival 2008 Berlin International Film Festival 2008
EFP Shooting Star
Winner
