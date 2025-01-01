Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Nicholas Meyer Awards

Awards and nominations of Nicholas Meyer

Nicholas Meyer
Awards and nominations of Nicholas Meyer
Academy Awards, USA 1977 Academy Awards, USA 1977
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Special Program - Drama or Comedy - Original Teleplay
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more