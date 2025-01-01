Menu
Awards
Awards and nominations of Nicholas Meyer
Nicholas Meyer
Academy Awards, USA 1977
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Special Program - Drama or Comedy - Original Teleplay
Nominee
