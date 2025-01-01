Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Andrey Lavrov
Andrey Lavrov
Kinoafisha
Persons
Andrey Lavrov
Andrey Lavrov
Andrey Lavrov
Date of Birth
24 December 1976
Age
48 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
10
Sled
(2007)
8.6
Mendelson
(2023)
4.6
Virt. Igra ne po-detski
(2009)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Drama
History
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2024
2023
2013
2012
2010
2009
2007
2006
All
9
Films
2
TV Shows
7
Actor
9
Rektor
Drama, Comedy
2024, Russia
8.6
Mendelson
Comedy
2023, Russia
Banda Zig Zag
Detective, History
2023, Russia
Fury
Action, Crime, Mystery
2013, Russia
SOBR
Action
2012, Russia
3.4
Mantikora
Mantikora
Adventure, Mystery
2010, Russia
Watch trailer
4.6
Virt. Igra ne po-detski
Virt. Igra ne po-detski
Romantic, Thriller
2009, Russia
Watch trailer
10
Sled
Detective, Crime
2007, Russia
Schastlivy vmeste
Comedy
2006, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree