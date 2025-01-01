Menu
Mick Jackson
Awards and nominations of Mick Jackson
Mick Jackson
Awards and nominations of Mick Jackson
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Drama Series
Winner
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 1988
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 1985
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2017
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Outstanding British Film of the Year
Nominee
