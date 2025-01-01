Menu
Kinoafisha Persons Mick Jackson Awards

Awards and nominations of Mick Jackson

Mick Jackson
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1989 BAFTA Awards 1989
Best Drama Series
Winner
Best Drama Series
BAFTA Awards 1988 BAFTA Awards 1988
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 1985 BAFTA Awards 1985
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Outstanding British Film of the Year
Nominee
 Outstanding British Film of the Year
