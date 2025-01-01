Меню
Мик Джексон
Награды
Награды и номинации Мик Джексон
Mick Jackson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мик Джексон
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2017
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
