Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео)

«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»

Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться?

Общежитие слушает и не осуждает: этот ляп в «Москва слезам не верит» упускают 45 лет – присмотритесь к комнате после перепланировки (фото)

«Далеко не самый лучший»: военный фильм с Леоновым оценили всего на 5.8 – зато есть 7 других, вспомните ли вы каждый? (тест)

Калюжный ушел в армию — но это не все перемены: 3-й сезон «Вампиров средней полосы» не будет похож ни на один предыдущий

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся

«Это лучшее, что я видел»: на Reddit выбрали самый жуткий хоррор-сериал – удивитесь, но снят не по Кингу, а рейтинг даже не дотянул до 8

Вовсе не сцена с лягушкой: фанаты назвали лучший момент в «Монологе фармацевта» – в аниме еще не показали, а вот читатели ранобэ все поймут

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)