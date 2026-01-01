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Kinoafisha Persons Samson Samsonov Awards

Awards and nominations of Samson Samsonov

Samson Samsonov
Awards and nominations of Samson Samsonov
Cannes Film Festival 1963 Cannes Film Festival 1963
Best Evocation of a World-Shattering Epic
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1955 Venice Film Festival 1955
Silver Lion
Winner
Pasinetti Award
Winner
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
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