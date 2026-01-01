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Kinoafisha
Persons
Samson Samsonov
Awards
Awards and nominations of Samson Samsonov
Samson Samsonov
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Awards
Awards and nominations of Samson Samsonov
Cannes Film Festival 1963
Best Evocation of a World-Shattering Epic
Winner
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1955
Silver Lion
Winner
Pasinetti Award
Winner
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
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