Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Erick Zonca
Awards
Awards and nominations of Erick Zonca
Erick Zonca
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Erick Zonca
Cannes Film Festival 1994
Kodak Short Film Award
Winner
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 2008
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree