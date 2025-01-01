Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Erick Zonca Awards

Awards and nominations of Erick Zonca

Erick Zonca
Awards and nominations of Erick Zonca
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Kodak Short Film Award
Winner
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Berlin International Film Festival 2008 Berlin International Film Festival 2008
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more