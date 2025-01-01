Menu
Maria Schrader
Awards
Awards and nominations of Maria Schrader
Maria Schrader
Maria Schrader
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Winner
BAFTA Awards 2021
International
Nominee
International
Nominee
Berlin International Film Festival 1999
Best Actress
Winner
Best Actress
Winner
EFP Shooting Star
Winner
Berlin International Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Competition Audience Award
Nominee
