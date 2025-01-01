Menu
Maria Schrader
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Winner
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
International
Nominee
 International
Nominee
Berlin International Film Festival 1999 Berlin International Film Festival 1999
Best Actress
Winner
Best Actress
Winner
EFP Shooting Star
Winner
Berlin International Film Festival 2021 Berlin International Film Festival 2021
Best Film
Nominee
 Competition Audience Award
Nominee
