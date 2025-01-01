Menu
Awards and nominations of Maura Tierney

Maura Tierney
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001 Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
