Kinoafisha
Persons
Maura Tierney
Awards
Maura Tierney
Awards and nominations of Maura Tierney
Golden Globes, USA 2016
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
