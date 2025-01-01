Menu
Awards and nominations of Álex de la Iglesia

Álex de la Iglesia
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Best Director
Winner
Best Screenplay
Winner
Best Film in Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Venice Days Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2013 Toronto International Film Festival 2013
Midnight Madness
Nominee
