Kinoafisha
Persons
Álex de la Iglesia
Awards
Awards and nominations of Álex de la Iglesia
Álex de la Iglesia
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Álex de la Iglesia
Venice Film Festival 2010
Best Director
Winner
Best Screenplay
Winner
Best Film in Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2014
Venice Days Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2013
Midnight Madness
Nominee
