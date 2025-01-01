Menu
Roy Andersson
Awards
Awards and nominations of Roy Andersson
Roy Andersson
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Roy Andersson
Cannes Film Festival 2000
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Winner
Berlin International Film Festival 1970
UNICRIT Award
Winner
Journalists' Special Award
Winner
IWG Golden Plaque
Winner
Interfilm Award - Recommendation
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
