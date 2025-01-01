Menu
Niki Caro
Awards and nominations of Niki Caro
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Best Feature Film
Winner
Best Feature Film
Winner
Sundance Film Festival 2003 Sundance Film Festival 2003
World Cinema
Winner
Toronto International Film Festival 2002 Toronto International Film Festival 2002
People's Choice Award
Winner
