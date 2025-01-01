Menu
Jessica Hausner
Awards
Awards and nominations of Jessica Hausner
Jessica Hausner
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Jessica Hausner
Cannes Film Festival 1999
Cinefondation Award - Special Mention
Winner
Cinefondation Award
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2009
Brian Award
Winner
SIGNIS Award
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
