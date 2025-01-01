Menu
Mary Harron
Awards
Mary Harron
Awards and nominations of Mary Harron
Cannes Film Festival 1996
Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 1996
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2006
Best Feature Film
Nominee
