Grigoriy Chuhray
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Grigoriy Chuhray
Academy Awards, USA 1962
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1957
Special Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1965
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1960
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 1961
Grand Prix
Winner
