Kinoafisha Persons Mihail Kalatozov Awards

Awards and nominations of Mihail Kalatozov
Cannes Film Festival 1958 Cannes Film Festival 1958
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1960 Cannes Film Festival 1960
Palme d'Or
Nominee
