Ulrich Seidl
Awards
Awards and nominations of Ulrich Seidl
Ulrich Seidl
Awards
Awards and nominations of Ulrich Seidl
Cannes Film Festival 2012
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2012
Best Film in Competition
Winner
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2001
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
GWFF Best First Feature Award
Winner
GWFF Best First Feature Award
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2013
Golden Berlin Bear
Nominee
