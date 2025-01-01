Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Sergio Castellitto
Awards
Awards and nominations of Sergio Castellitto
Sergio Castellitto
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sergio Castellitto
Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2023
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 2006
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1995
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree