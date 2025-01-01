Menu
Awards and nominations of Sergio Castellitto

Sergio Castellitto
Cannes Film Festival 2017 Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1995 Venice Film Festival 1995
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Winner
