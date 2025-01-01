Menu
Aleksandr Laptiy
Aleksandr Laptiy
Date of Birth
29 April 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
6.5
Varavva
(2019)
6.5
Kilometer Zero
(2007)
Filmography
6.5
Varavva
Varavva
Drama, Crime, History
2019, Russia
6.5
Kilometer Zero
Nulevoy kilometr
Romantic, Thriller, Action
2007, Russia
