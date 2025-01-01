Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Laptiy
Aleksandr Laptiy
Kinoafisha Persons Aleksandr Laptiy

Aleksandr Laptiy

Date of Birth
29 April 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Varavva 6.5
Varavva (2019)
Kilometer Zero 6.5
Kilometer Zero (2007)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 2 Actor 2
Varavva 6.5
Varavva Varavva
Drama, Crime, History 2019, Russia
Watch trailer
Kilometer Zero 6.5
Kilometer Zero Nulevoy kilometr
Romantic, Thriller, Action 2007, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more