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Александр Лаптий
Александр Лаптий
О персоне
Фильмография
Александр Лаптий
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Дата рождения
29 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Александра Лаптия
Родился 29 апреля 1973 года. Чернигов, СССР (Украина).
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Фильмография Александра Лаптия
Варавва
драма, криминал, исторический
2019, Россия
6.0
Нулевой километр
мелодрама, триллер, боевик
2007, Россия
6.0
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