Kinoafisha Persons Patton Oswalt Awards

Patton Oswalt
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
