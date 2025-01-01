Menu
Patton Oswalt
Awards
Patton Oswalt
Awards
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
