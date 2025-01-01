Menu
Joe Mantegna
Awards
Awards and nominations of Joe Mantegna
Awards and nominations of Joe Mantegna
Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Venice Film Festival 1988
Best Actor
Winner
