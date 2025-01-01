Menu
Awards and nominations of Joe Mantegna

Awards and nominations of Joe Mantegna

Joe Mantegna
Awards and nominations of Joe Mantegna
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Venice Film Festival 1988 Venice Film Festival 1988
Best Actor
Winner
