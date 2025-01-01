Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Martin Ritt
Awards
Awards and nominations of Martin Ritt
Martin Ritt
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Martin Ritt
Academy Awards, USA 1964
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1979
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1958
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1964
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1963
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 1967
Outstanding British Film of the Year
Winner
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1963
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1958
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree