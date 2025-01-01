Menu
Awards and nominations of Pernille Fischer Christensen

Pernille Fischer Christensen
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Cinefondation Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2006 Berlin International Film Festival 2006
Jury Grand Prix
Winner
Best Debut Film
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
