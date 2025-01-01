Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Pernille Fischer Christensen
Awards
Awards and nominations of Pernille Fischer Christensen
Pernille Fischer Christensen
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Pernille Fischer Christensen
Cannes Film Festival 2000
Cinefondation Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2010
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2006
Jury Grand Prix
Winner
Best Debut Film
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree