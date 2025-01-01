Menu
Kinoafisha Persons Nina Hoss Awards

Awards and nominations of Nina Hoss

Nina Hoss
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Best Actress
Winner
Berlin International Film Festival 2000 Berlin International Film Festival 2000
EFP Shooting Star
Winner
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
