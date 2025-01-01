Menu
Michael Curtiz
Awards and nominations of Michael Curtiz
Awards and nominations of Michael Curtiz
Academy Awards, USA 1944
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1943
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1939
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1936
Best Achievement in Directing
Nominee
Venice Film Festival 1937
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1935
Best Foreign Film
Nominee
