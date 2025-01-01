Menu
Awards and nominations of Michael Curtiz

Michael Curtiz
Academy Awards, USA 1944 Academy Awards, USA 1944
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1943 Academy Awards, USA 1943
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1939 Academy Awards, USA 1939
Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1936 Academy Awards, USA 1936
Best Achievement in Directing
Nominee
Venice Film Festival 1937 Venice Film Festival 1937
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1935 Venice Film Festival 1935
Best Foreign Film
Nominee
