Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Lex Shrapnel
Lex Shrapnel Lex Shrapnel
Kinoafisha Persons Lex Shrapnel

Lex Shrapnel

Lex Shrapnel

Date of Birth
6 October 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor, Producer
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Action hero

Popular Films

Medici 7.8
Medici (2016)
Houdini and Doyle 7.5
Houdini and Doyle (2016)
Crossing Lines 7.4
Crossing Lines (2013)

Filmography

Lazarus 6
Lazarus
Drama, Thriller, Detective, 2025, USA
Marching Powder 5.5
Marching Powder Marching Powder
Action, Comedy, Crime 2025, Great Britain
A Town Called Malice 6.4
A Town Called Malice
Drama, Crime, Thriller 2023, Great Britain
Infiniti 6.3
Infiniti
Sci-Fi, Thriller, 2022, France
Domina 7.2
Domina
Drama, History 2021, Great Britain/Italy
Extinction 5.8
Extinction Extinction
Sci-Fi, Thriller 2018, USA
Prime Suspect 1973 7.3
Prime Suspect 1973
Drama, Crime, Thriller, 2017, Great Britain
Houdini and Doyle 7.5
Houdini and Doyle
Drama, Crime, Detective, 2016, Great Britain
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more