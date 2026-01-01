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Lex Shrapnel
Lex Shrapnel
Kinoafisha
Persons
Lex Shrapnel
Lex Shrapnel
Lex Shrapnel
Date of Birth
6 October 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor, Producer
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
,
Action hero
Popular Films
7.8
Medici
(2016)
7.5
Houdini and Doyle
(2016)
7.4
Crossing Lines
(2013)
Filmography
6
Lazarus
Drama, Thriller, Detective,
2025, USA
5.5
Marching Powder
Marching Powder
Action, Comedy, Crime
2025, Great Britain
6.4
A Town Called Malice
Drama, Crime, Thriller
2023, Great Britain
6.3
Infiniti
Sci-Fi, Thriller,
2022, France
7.2
Domina
Drama, History
2021, Great Britain/Italy
5.8
Extinction
Extinction
Sci-Fi, Thriller
2018, USA
7.3
Prime Suspect 1973
Drama, Crime, Thriller,
2017, Great Britain
7.5
Houdini and Doyle
Drama, Crime, Detective,
2016, Great Britain
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