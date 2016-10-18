Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Medici poster
Medici poster
Medici poster
Medici poster
Ratings
7.9 IMDb Rating: 7.8
Rate
4 posters
Kinoafisha TV Shows Medici

Medici (2016 - 2019)

Medici 18+
Production year 2016
Country Italy
Total seasons 3 seasons
Episode duration 60 minutes
TV channel Rai 1
Runtime 24 hours 0 minute
Cast Characters
Creator
Nicholas Meyer
Nicholas Meyer
Frank Spotnitz
Frank Spotnitz
Cast Characters
Cast Characters
Brian Cox
Brian Cox Guadagni
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman Giovanni de' Medici
Sean Bean
Sean Bean Jacopo de' Pazzi
Richard Madden
Richard Madden Cosimo de' Medici
Cast and Crew
TV series in Collections
Biographical TV Series Biographical TV Series

Series rating

7.9
Rate 10 votes
7.8 IMDb
Write review
Seasons
Medici - Season 1 Season 1
2016, 8 episodes
 
Medici - Season 2 Season 2
2018, 8 episodes
 
Medici - Season 3 Season 3
2019, 8 episodes
 
TV Series reviews
No reviews
Write review
Stills
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more