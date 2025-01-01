Menu
Kinoafisha
Persons
Marco Ferreri
Awards
Marco Ferreri
About
Filmography
Awards
Cannes Film Festival 1978
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1973
FIPRESCI Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1964
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1963
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2016
Best Restored Film
Winner
Venice Film Festival 1992
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 1960
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1984
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1991
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1972
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1993
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1980
Golden Berlin Bear
Nominee
