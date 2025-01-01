Menu
Awards and nominations of Carlos Reygadas

Carlos Reygadas
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Golden Camera - Special Mention
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
