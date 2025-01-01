Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Carlos Reygadas
Awards
Awards and nominations of Carlos Reygadas
Carlos Reygadas
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Carlos Reygadas
Cannes Film Festival 2012
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Golden Camera - Special Mention
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2018
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree