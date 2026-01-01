Menu
Marcela Walerstein

Date of Birth
1 January 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress, Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Cielo abierto, El 5.9
Cielo abierto, El Cielo abierto, El
Romantic, Comedy, Drama 2001, Spain
