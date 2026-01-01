Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marcela Walerstein
Marcela Walerstein
Kinoafisha
Persons
Marcela Walerstein
Marcela Walerstein
Marcela Walerstein
Date of Birth
1 January 1971
Age
55 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress, Comedy actress, Dramatic actress
Popular Films
5.9
Cielo abierto, El
(2001)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2001
All
1
Films
1
Actress
1
5.9
Cielo abierto, El
Cielo abierto, El
Romantic, Comedy, Drama
2001, Spain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree