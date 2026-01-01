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Kinoafisha
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Wong Kar-Wai
Awards
Awards and nominations of Wong Kar-Wai
Wong Kar-Wai
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Awards and nominations of Wong Kar-Wai
Cannes Film Festival 1997
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2001
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 1994
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Best Short film
Nominee
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