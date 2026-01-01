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Kinoafisha Persons Wong Kar-Wai Awards

Awards and nominations of Wong Kar-Wai

Wong Kar-Wai
Awards and nominations of Wong Kar-Wai
Cannes Film Festival 1997 Cannes Film Festival 1997
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 1994 Venice Film Festival 1994
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2004 Tallinn Black Nights Film Festival 2004
Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001
Best Short film
Nominee
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