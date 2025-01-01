Menu
Awards and nominations of Pyotr Todorovskiy

Venice Film Festival 1965 Venice Film Festival 1965
Best First Work
Winner
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1993 Sochi Open Russian Film Festival 1993
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 1998 Sochi Open Russian Film Festival 1998
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1984 Berlin International Film Festival 1984
Golden Berlin Bear
Nominee
