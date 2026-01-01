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Kinoafisha Persons John Lasseter Awards

Awards and nominations of John Lasseter

John Lasseter
Awards and nominations of John Lasseter
Academy Awards, USA 1996 Academy Awards, USA 1996
Special Achievement Award
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1989 Academy Awards, USA 1989
Best Animated Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2011 Academy Awards, USA 2011
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2002 Academy Awards, USA 2002
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 1987 Academy Awards, USA 1987
Best Animated Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Animated Feature Film
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Career Golden Lion
Winner
Berlin International Film Festival 1987 Berlin International Film Festival 1987
Best Short Film
Winner
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