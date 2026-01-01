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Kinoafisha
Persons
John Lasseter
Awards
Awards and nominations of John Lasseter
John Lasseter
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Filmography
Awards
Awards and nominations of John Lasseter
Academy Awards, USA 1996
Special Achievement Award
Winner
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1989
Best Animated Short Film
Winner
Academy Awards, USA 2011
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 2007
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2002
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 1987
Best Animated Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Outstanding Short-Format Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
BAFTA Awards 2007
Best Animated Feature Film
Nominee
Venice Film Festival 2009
Career Golden Lion
Winner
Berlin International Film Festival 1987
Best Short Film
Winner
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