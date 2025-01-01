Menu
Aleksandr Veledinskiy Awards

Awards and nominations of Aleksandr Veledinskiy

Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard Award
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2006 Sochi Open Russian Film Festival 2006
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
