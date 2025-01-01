Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Veledinskiy
Awards
Awards and nominations of Aleksandr Veledinskiy
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Aleksandr Veledinskiy
Cannes Film Festival 2001
Un Certain Regard Award
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2006
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree