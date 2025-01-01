Menu
Peter Chelsom
Awards
Awards and nominations of Peter Chelsom
Awards
BAFTA Awards 1993
Best Screenplay (Original)
Nominee
Best Screenplay (Original)
Nominee
BAFTA Awards 1988
Best British Short Film
Nominee
Razzie Awards 2002
Worst Director
Nominee
