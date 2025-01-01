Menu
Kinoafisha
Persons
Frank Oz
Awards
Awards and nominations of Frank Oz
Frank Oz
About
Filmography
Awards
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Nominee
