Kinoafisha Persons Frank Oz Awards

Frank Oz
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Nominee
