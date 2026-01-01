Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Martha Coolidge Awards

Awards and nominations of Martha Coolidge

Martha Coolidge
Awards and nominations of Martha Coolidge
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more