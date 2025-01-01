Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Fiona Shaw
Awards
Awards and nominations of Fiona Shaw
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2019
Supporting Actress
Winner
BAFTA Awards 2023
Supporting Actress
Nominee
