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Kinoafisha Persons Snoop Dogg Awards

Awards and nominations of Snoop Dogg

Snoop Dogg
Awards and nominations of Snoop Dogg
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
 Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2002 MTV Movie + TV Awards 2002
Best Cameo
Winner
MTV Movie + TV Awards 2017 MTV Movie + TV Awards 2017
Best Duo
Nominee
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