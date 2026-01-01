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Kinoafisha
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Snoop Dogg
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Awards and nominations of Snoop Dogg
Snoop Dogg
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Awards
Awards and nominations of Snoop Dogg
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Outstanding Variety Special (Live)
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2002
Best Cameo
Winner
MTV Movie + TV Awards 2017
Best Duo
Nominee
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