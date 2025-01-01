Menu
Patrice Chéreau Awards

Patrice Chéreau
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1983 Cannes Film Festival 1983
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Golden Lion
Nominee
 Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Winner
Blue Angel
Winner
