Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Andrew Niccol Awards

Awards and nominations of Andrew Niccol

Andrew Niccol
Awards and nominations of Andrew Niccol
Academy Awards, USA 1999 Academy Awards, USA 1999
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 1999 BAFTA Awards 1999
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more