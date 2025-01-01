Menu
Andrew Niccol
Awards and nominations of Andrew Niccol
Andrew Niccol
Awards and nominations of Andrew Niccol
Academy Awards, USA 1999
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1999
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 1999
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
