Kinoafisha Persons Vitaly Melnikov Awards

Vitaly Melnikov
Awards and nominations of Vitaly Melnikov
Moscow International Film Festival 2000 Moscow International Film Festival 2000
Audience Award
Winner
Golden St. George
Nominee
Window to Europe 1997 Window to Europe 1997
Best Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2003 Sochi Open Russian Film Festival 2003
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1992 Sochi Open Russian Film Festival 1992
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1991 Sochi Open Russian Film Festival 1991
Full-Length Film
Nominee
